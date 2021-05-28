Китайский МИД поздравил Асада с переизбранием на пост президента

Пекин, 28 мая. Власти Китая поздравили президента Сирии Башара Асада с переизбранием на пост главы государства. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Политик подчеркнул готовность КНР помогать арабской республике в защите ее суверенитета.

Выборы главы государства прошли в Сирии в воскресенье. Более 14 миллионов избирателей участвовали в голосовании. Действующий президент республики Башар Асад набрал 95,1% голосов. Четвертую победу сирийского лидера отметили народными гуляниями и салютами.