Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами

Минск, 28 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе диалога Лукашенко надеется договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами. Такое заявление президент Белоруссии сделал на встрече с главами делегаций государств — участников заседания глав правительств СНГ.

«Думаю, с президентом сегодня договоримся на эту тему», — отметил он.

Президент подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в Белоруссии и России в данный момент примерно одинаковая. При этом он подчеркнул, что Содружество Независимых Государств сумело подтвердить свою жизнеспособность в тяжелое время.