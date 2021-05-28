Никита Пресняков рассказал, как его подставили организаторы свадьбы

Москва, 28 мая. Музыкант Никита Пресняков вспомнил ужасы при подготовке свадьбы. По его словам, торжество находилось на грани срыва.

Исполнитель нашел организаторов свадьбы, с которыми он начал продумывать детали торжества. Потом объявился спонсоров, который пообещал все сделать куда дешевле и масштабнее. Пресняков и его возлюбленная Алена Краснова приняли предложение, которое в результате оказалось надувательством.

Молодые люди планировали уложиться в 4-5 миллионов рублей, но в итоге потратили 7 миллионов рублей. На вечеринку скидывались и родители Преснякова и Красновой.

«Наша ошибка была в том, что мы клюнули на спонсора. В итоге попали. Вышло все дороже. За два дня до свадьбы мы узнаем — локация не зарезервирована. Декораций нет. Договора не подписаны. Организаторы звонят и говорят: «Если деньги не внесете, то все отменяем», — сказал Пресняков в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, «сотрудничество» обернулось настоящим разводом. Подготовка торжества изрядно помотала им нервы. Удивило музыканта и то, что на их свадьбу продавали билеты, поэтому половину гостей на вечеринке он даже не знал.

Неделю назад Никита Пресняков отпраздновал свое 30-летие. Он устроил вечеринку в стиле аниме, позвав друзей. С родными звезда сцены отметил праздник позже.