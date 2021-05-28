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новостей
11:31
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:29
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:27
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:20
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
11:08
Общество
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Никита Пресняков рассказал, как его подставили организаторы свадьбы

Шоу-бизнес
Никита Пресняков рассказал, как его подставили организаторы свадьбы
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 28 мая. Музыкант Никита Пресняков вспомнил ужасы при подготовке свадьбы. По его словам, торжество находилось на грани срыва.

Исполнитель нашел организаторов свадьбы, с которыми он начал продумывать детали торжества. Потом объявился спонсоров, который пообещал все сделать куда дешевле и масштабнее. Пресняков и его возлюбленная Алена Краснова приняли предложение, которое в результате оказалось надувательством.

Молодые люди планировали уложиться в 4-5 миллионов рублей, но в итоге потратили 7 миллионов рублей. На вечеринку скидывались и родители Преснякова и Красновой.

«Наша ошибка была в том, что мы клюнули на спонсора. В итоге попали. Вышло все дороже. За два дня до свадьбы мы узнаем — локация не зарезервирована. Декораций нет. Договора не подписаны. Организаторы звонят и говорят: «Если деньги не внесете, то все отменяем», — сказал Пресняков в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, «сотрудничество» обернулось настоящим разводом. Подготовка торжества изрядно помотала им нервы. Удивило музыканта и то, что на их свадьбу продавали билеты, поэтому половину гостей на вечеринке он даже не знал.

Неделю назад Никита Пресняков отпраздновал свое 30-летие. Он устроил вечеринку в стиле аниме, позвав друзей. С родными звезда сцены отметил праздник позже.

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свадьба пресняков судьба человека
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Все новости / Шоу-бизнес / Никита Пресняков рассказал, как его подставили организаторы свадьбы
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