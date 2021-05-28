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28 мая 11:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:29
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:28
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:27
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:20
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
11:08
Общество
Озвучившая Марлин в The Last of Us актриса Мерл Дэндридж сыграет в экранизации тайтла
Все новости

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Башкирии

Происшествия
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Башкирии
vk.com  /  Управление ГИБДД по СПб и ЛО

Уфа, 28 мая. Пешеход погиб после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Трагический инцидент произошел в темное время суток в Кармаскалинском районе на 10-ом км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса иномарки Kia Sportage. По словам 32-летнего водителя, мужчина перебегал трассу в темноте, где не было пешеходного перехода. В результате наезда потерпевший скончался на месте. Полиция устанавливает личность мужчины, которому на вид 40-45 лет. По факту трагедии организована проверка.

Еще одна смертельная авария зафиксирована в Екатеринбурге, сообщал ФАН. Водитель иномарки насмерть сбил человека во время погони.

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дтп авария водитель
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