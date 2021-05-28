Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Башкирии

Уфа, 28 мая. Пешеход погиб после наезда на него автомобиля на трассе в Башкирии. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

Трагический инцидент произошел в темное время суток в Кармаскалинском районе на 10-ом км автодороги Уфа — Инзер — Белорецк.

Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса иномарки Kia Sportage. По словам 32-летнего водителя, мужчина перебегал трассу в темноте, где не было пешеходного перехода. В результате наезда потерпевший скончался на месте. Полиция устанавливает личность мужчины, которому на вид 40-45 лет. По факту трагедии организована проверка.

Еще одна смертельная авария зафиксирована в Екатеринбурге, сообщал ФАН. Водитель иномарки насмерть сбил человека во время погони.