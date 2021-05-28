Лукашенко рассказал об угрозе территориальной целостности Белоруссии

Минск, 28 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что территориальная целостность и суверенитет страны находятся под угрозой.

Белорусский лидер 28 мая поздравил личный состав и командование пограничной службы страны с Днем пограничника. Лукашенко подчеркнул важность несения службы на государственных границах в связи с напряженной политической обстановкой.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы», — говорится в тексте поздравления на официальном сайте президента.

Ранее Лукашенко рассказал о поддержке Белоруссии со стороны России и Китая. По словам президента, у каждой страны в этом деле «свой стиль».