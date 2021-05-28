Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником

Сегодня вся страна чествует военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации. В этот праздничный день депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов со своими сыновьями, старшим Никитой и младшим Марком, приехал на пограничную заставу в Ленинградскую область, город Приморск, поздравить пограничников и вручить женщинам погранзаставы цветы, а особо отличившимся — благодарственные письма и ценные подарки.

«Мне особенно приятно быть сегодня здесь, на Карельском перешейке: мой дед по маминой линии прошел здесь Финскую войну, кровью российского солдата оплачена цена Карельского перешейка. И сегодня пограничники надежно стерегут наши границы. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «Зубы выбьем тем, кто хоть кусочек попробует откусить», — сказал политик.

Сергей Вострецов вспомнил своего далекого предка Степана Вострецова — героя Первой мировой и Гражданской войн и одного из главных участников боев на КВЖД в 30-х годах, которым была посвящена популярная песня «Над границей тучи ходят хмуро».

Также вспомнил Сергей Вострецов пограничников, которые со стрелковым оружием в руках вступили в неравную схватку с вероломными фашистами в 1941 году, как они мужественно сражались за Брестскую крепость.

«Мы воспитаны на героических фильмах, таких как «Государственная граница» — это шедевр нашего кинематографа, который многим военнослужащим сегодня стал путеводной звездой. Во все времена пограничники первые вступали в бой и фактически ценой своей жизни давали возможность мобилизовать основные силы, чтобы дать отпор врагу. Сегодня наши границы надежно защищены, а ядерный щит прикрывает нас от оголтелых американских и других стервятников. Пусть русская земля никогда больше не увидит вражьего сапога на своей территории, пусть будет мирное небо и достаток в домах, крепкого вам всем здоровья и личного счастья», — пожелал пограничникам Сергей Вострецов.

Ранее стало известно, что шествие ветеранов пограничных войск по улицам Перми, которое традиционно проходило до 2019 года, вновь не состоится.