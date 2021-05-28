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новостей
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал самые популярные маршруты в России
13:00
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:59
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
12:50
Спорт
Черчесов рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020
12:48
Политика
Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом РФ 28 мая
12:48
Общество
Уровень доверия россиян к Навальному упал до 2%
12:48
Общество
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Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником

Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
Федеральное агентство новостей  / 

Сегодня вся страна чествует военнослужащих Пограничных войск Российской Федерации. В этот праздничный день депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов со своими сыновьями, старшим Никитой и младшим Марком, приехал на пограничную заставу в Ленинградскую область, город Приморск, поздравить пограничников и вручить женщинам погранзаставы цветы, а особо отличившимся — благодарственные письма и ценные подарки.

«Мне особенно приятно быть сегодня здесь, на Карельском перешейке: мой дед по маминой линии прошел здесь Финскую войну, кровью российского солдата оплачена цена Карельского перешейка. И сегодня пограничники надежно стерегут наши границы. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин: «Зубы выбьем тем, кто хоть кусочек попробует откусить», — сказал политик. 

Сергей Вострецов вспомнил своего далекого предка Степана Вострецова — героя Первой мировой и Гражданской войн и одного из главных участников боев на КВЖД в 30-х годах, которым была посвящена популярная песня «Над границей тучи ходят хмуро».

Также вспомнил Сергей Вострецов пограничников, которые со стрелковым оружием в руках вступили в неравную схватку с вероломными фашистами в 1941 году, как они мужественно сражались за Брестскую крепость.

«Мы воспитаны на героических фильмах, таких как «Государственная граница» — это шедевр нашего кинематографа, который многим военнослужащим сегодня стал путеводной звездой. Во все времена пограничники первые вступали в бой и фактически ценой своей жизни давали возможность мобилизовать основные силы, чтобы дать отпор врагу. Сегодня наши границы надежно защищены, а ядерный щит прикрывает нас от оголтелых американских и других стервятников. Пусть русская земля никогда больше не увидит вражьего сапога на своей территории, пусть будет мирное небо и достаток в домах, крепкого вам всем здоровья и личного счастья», — пожелал пограничникам Сергей Вострецов.

Ранее стало известно, что шествие ветеранов пограничных войск по улицам Перми, которое традиционно проходило до 2019 года, вновь не состоится. 

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день пограничника депутат госдумы рф сергей вострецов
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