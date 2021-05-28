Псих-уголовник из Коммунара задержан по делу о расправе

Санкт-Петербург, 28 мая. Сотрудники полиции задержали 45-летнего безработного жителя города Коммунар. Он проходит подозреваемым по делу об убийстве женщины.

Тело потерпевшей было обнаружено в заброшенном доме на Железнодорожной улице. Внешний осмотр трупа не позволил выявить признаки насильственной смерти. Эксперты после изучения тела сделали вывод, что жертва погибла от травм в области шеи и грудной клетки, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции оперативно установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался местный житель, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении него была применена мера медицинского характера — уголовника поместили в психиатрическую больницу специализированного вида.

В Приморье за убийство мужчины перед судом предстанет его сын. Злоумышленник расправился с отцом и продолжил застолье, сообщало Deita.