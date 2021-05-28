Роспотребнадзор призвал жителей Тюмени покинуть город из-за опасного смога

Тюмень, 28 мая. Окутавший Тюмень из-за природных пожаров смог опасен, спастись от него можно только эвакуацией, сообщил федеральный «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Дым от торфяников представляет для здоровья большую угрозу, чем от пожаров, предупредили специалисты. Это связано с тем, что при сгорании торфа выделяется много соединений углерода, серы, азота и других попутных веществ.

«Единственное надежное средство спастись от вредного дыма — покинуть территорию задымления», — заявили в ведомстве.

По данным властей, на сегодняшний день в пригороде Тюмени нет действующих пожаров, но присутствие дыма может затянуться, поскольку торфяники тлеют достаточно долго. Дым в город принес северный ветер из Ярковского и Вагайского районов.

В Тюменской области в этом году были зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет, заявил губернатор региона Александр Моор. Из-за одного из них было остановлено движение на трассе Екатеринбург — Тюмень.