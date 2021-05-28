Неравнодушные сочинцы спасли жизнь девушке во время приступа эпилепсии

Сочи, 28 мая. Прохожие оказали своевременную помощь девушке, которая упала на дорогу в эпилептическом припадке. Местные жители вызвали скорую и оставались с потерпевшей до прибытия медиков.

Страдающей эпилепсией жительнице Кубани помогли неравнодушные прохожие. Девушку настиг приступ, когда она находилась на улице. Заметив ее, горожане не растерялись и начали проводить необходимые реанимационные мероприятия, предварительно вызвав врачей.

Как сообщает источник ФАН, девушка уже пришла в себя, угрозы ее жизни нет. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пациентку для дополнительного обследования.

Ранее кемеровские спасатели освободили застрявшую в заборе косулю. Как передает газета А42, животное засело между металлическими прутьями ограждения.