В Южном военном округе отметили пятилетний юбилей движения «Юнармия»

Москва, 28 мая. Торжественные мероприятия в честь пятилетнего юбилея со дня создания военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялись в Южном военном округе (ЮВО).

Информацию об этом распространила пресс-служба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Юнармейцы ЮВО реализуют различные проекты большой социальной значимости, участвуют в соревнованиях, походах и экспедициях, ухаживают за мемориалами и обелисками, несут вахту возле Вечного огня. Движением охвачено более 150 тысяч юных граждан РФ только в Южном военном округе.

Ранее сообщалось, что в Приморье будет открыт Дом Юнармии.