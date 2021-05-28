Признаки сокрытия выручки выявлены на трети автобусных маршрутов в России

Москва, 28 мая. В ходе мониторинга работы перевозчиков в 83 регионах РФ признаки сокрытия выручки были выявлены на 33% автобусных маршрутов. Об этом заявил заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький в ходе заседания Координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта, передает корреспондент ФАН.

В ходе мониторинга активисты региональных отделений Народного фронта совершили 874 «контрольных закупок» — поездок в общественном транспорте — и зафиксировали нарушения при расчетах с пассажирами.

Арсений Беленький сообщил, что сначала сотрудники ОНФ просили оплатить проезд банковской картой. Такая возможность имелась лишь в 58% автобусах. Там, где безналичный способ оплаты поездки был невозможен, активисты платили наличными и просили предоставить билет. В 37% случаев в получении билета было отказано. Кроме того, в половине случаев в полученном билете не было ссылки на ресурс, где можно было бы найти его фискальный чек. Треть ссылок были недействительны, и по ним нельзя было получить чек.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ также привел несколько конкретных примеров сокрытия выручки. Так, на одном из астраханских автобусных маршрутов оплата по банковской карте не была предусмотрена, но водители разрешали переводить деньги на мобильный банк по своему номеру. А в Чите на полученном билете были реквизиты другого предпринимателя.

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«Сокрытие выручки распространено в связи с неполными переходом общественного транспорта на брутто-контракты», — заявил Арсений Беленький.

В свою очередь, представители региональных штабов ОНФ также поделились насущными проблемами транспортных перевозок в своих регионах.

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