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28 мая 11:31
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новостей
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:29
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:28
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:27
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:20
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
11:08
Общество
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Признаки сокрытия выручки выявлены на трети автобусных маршрутов в России

Общество
Признаки сокрытия выручки выявлены на трети автобусных маршрутов в России
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Москва, 28 мая. В ходе мониторинга работы перевозчиков в 83 регионах РФ признаки сокрытия выручки были выявлены на 33% автобусных маршрутов. Об этом заявил заместитель руководителя Исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Арсений Беленький в ходе заседания Координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта, передает корреспондент ФАН.

В ходе мониторинга активисты региональных отделений Народного фронта совершили 874 «контрольных закупок» — поездок в общественном транспорте — и зафиксировали нарушения при расчетах с пассажирами.

Арсений Беленький сообщил, что сначала сотрудники ОНФ просили оплатить проезд банковской картой. Такая возможность имелась лишь в 58% автобусах. Там, где безналичный способ оплаты поездки был невозможен, активисты платили наличными и просили предоставить билет. В 37% случаев в получении билета было отказано. Кроме того, в половине случаев в полученном билете не было ссылки на ресурс, где можно было бы найти его фискальный чек. Треть ссылок были недействительны, и по ним нельзя было получить чек.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ также привел несколько конкретных примеров сокрытия выручки. Так, на одном из астраханских автобусных маршрутов оплата по банковской карте не была предусмотрена, но водители разрешали переводить деньги на мобильный банк по своему номеру. А в Чите на полученном билете были реквизиты другого предпринимателя.

Общественный деятель назвал основную причину распространения «серой зоны» в сфере общественного транспорта

«Сокрытие выручки распространено в связи с неполными переходом общественного транспорта на брутто-контракты», — заявил Арсений Беленький.

В свою очередь, представители региональных штабов ОНФ также поделились насущными проблемами транспортных перевозок в своих регионах.

Ранее ФАН писал, что в России запустят платформу «Мошеловка» для борьбы с аферистами.

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онф общественный транспорт проездной билет
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