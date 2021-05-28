Ученые обнаружили быстрый способ выявления деменции у человека

Стокгольм, 28 мая. Группа ученых из Лундского университета в Швеции провела исследование и обнаружила новые признаки одного из видов деменции, которые проявляются на ранней стадии заболевания.

Специалисты разработали новый алгоритм диагностики болезни Альцгеймера. По итогам работы они написали статью и опубликовали ее в журнале Scienсe Daily.

Ученые предложили рассматривать результаты анализа крови пациентов, а также трех простых тестов на память. По их словам, точность диагноза после их проведения составляет более 90%.

«Наш проект позволяет рассчитать риск болезни Альцгеймера для людей с небольшими провалами в памяти», — рассказал автор исследования Себастьян Палмквист.

Группе ученых из США, Великобритании и Нидерландов удалось доказать связь повышенного холестерина с деменцией. Такие выводы они сделали по итогам длительного исследования, результаты которого опубликованы в журнале PLOS Medicine.