Инфекционист перечислил отличия коронавируса от аллергии

Москва, 28 мая. Несколько отличий помогут не перепутать коронавирус с сезонной аллергией, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

COVID-19 имеет симптомы, похожие на сезонную аллергию. В обоих случаях могут наблюдаться головные боли, одышка, кашель и заложенность носа. Однако при коронавирусе встречается более выраженный интоксикационный синдром. Специфичным фактором сезонной аллергии является наличие «стереотипных симптомов в одно и то же время года», отметил Поздняков.

Специалисты продолжают изучать SARS-CoV-2. Ученые Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора смогли выявить маркер для определения вероятности поражения сосудов при коронавирусе. Данное открытие позволяет узнать степень осложнений от воздействия патогена. За основу работы маркера взяли эндотелин-1.