Хозяин сочинского отеля вместе с друзьями избил туриста

Краснодар, 28 мая. Драка в одном из отелей курортного города закончилась госпитализацией. Потасовка произошла между хозяином гостиницы и постояльцем.

По словам очевидцев происшествия, участие в конфликте принимал хозяин отеля, его друзья и постоялец, который и стал жертвой нападения. Все произошло возле бассейна на территории гостиницы.

Между мужчинами случилась ссора. После словесной перепалки началась драка, которая продолжилась в бассейне. Жесткое избиение попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Бой продолжился в воде. В итоге постояльцу отеля понадобилась медицинская помощь. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Фельдшер скорой помощи приехал на вызов и избил пациента в Санкт-Петербурге, сообщал ФАН. Медик нанес мужчине закрытую черепно-мозговую травму.