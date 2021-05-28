«Рабов в рай не пускают»: в Киеве объяснили, почему саммит НАТО пройдет без Украины

В украинском политикуме царит легкая паника — «главного претендента» в члены Альянса почему-то забыли пригласить на саммит НАТО в Брюсселе. И хотя до 14 июня остается еще немало времени, украинские политики отчаянно стучат ногами, чтобы прилететь на встречу. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Эту тему весь месяц старались не замечать официальные украинские СМИ, ведь само упоминание о ней ставит страну, вписавшую «курс на НАТО» в свою конституцию, в довольно глупое положение. Но тут, наконец, прорвало главу МИД Дмитрия Кулебу. На совместном брифинге с генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве он раздраженно заявил, что «не понимает, почему Украину не пригласили на саммит НАТО, особенно на фоне российской агрессии».

«Мы понимаем желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Примеры таких саммитов были, например, в 2017-м. Если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий России в Черноморском регионе. И против, собственно, стран — членов НАТО, таких как Чехия (вероятнее всего, речь идет о скандале со взрывами на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году, в которых Прага обвинила Москву. — Прим. ФАН), — отметил Кулеба. — Этого мы понять не можем: как можно не пригласить Украину, как можно не найти формат участия нашей страны в нынешнем саммите!»

Особенно неприятен нынешний дипломатический провал для президента Украины Владимира Зеленского. Он совсем недавно публично заявил:

«Рассчитываю, что на саммите НАТО будет обсуждение перспектив получения Украиной «Плана действий по членству в Альянсе».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

А тут на тебе — не то что ПДЧ, а даже в сени Альянс страну не пускает. Обидно, однако. А глава МИД Кулеба и вовсе прозрел: он заявил, что страны Альянса на саммите не дадут Украине никакого ПДЧ.

Положение попытался спасти замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква, который заявил, мол, да, Киева-то на саммите не будет, но «тема Украины будет обязательно обсуждена, а решение по ней зафиксировано в итоговом документе». Пресс-секретарь МИД Олег Николенко успокоил, что вопрос о приобщении Украины к будущему саммиту НАТО еще обсуждается с партнерами. В переводе с дипломатического языка это означает — «мы еще продолжаем напрашиваться в Брюссель, но нас туда все равно не берут».

Независимые эксперты считают отсутствие Украины на саммите НАТО полным дипломатическим провалом властей страны. Как заявил на брифинге в Киеве директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, в обозримом будущем Украина вряд ли станет членом Североатлантического альянса.

«В свое время Россия проголосовала за это руками Германии и Франции, в итоге Украина оказалась в буферной зоне между НАТО и Россией. Мы считаем позицию Берлина и Парижа в отношении Украины деструктивной. Есть основания говорить об отказе от поддержки Киева и со стороны США. А без их помощи Украина рискует на долгие годы оказаться вне зоны европейской системы ценностей, — заявил на брифинге в Киеве Бадрак. — При этом соседи Украины прямо заинтересованы в ослаблении ее обороноспособности. Гарантии, данные Украине в 1994-м Россией и США по случаю ядерного разоружения страны, не действуют и не будут действовать в критических ситуациях».

nato.int /

Впрочем, уверен Бадрак, и сам Киев слишком мало сделал как для проведения внутренних реформ, так и во внешнеполитической сфере.

«Украина должна наращивать усилия по прояснению своей позиции. Мы должны более четко пояснять Брюсселю, чего, собственно, хочет Киев от своей интеграции в НАТО, — сообщил Бадрак. — Но европейцы в ответ указывают нам на нежелание проводить какие-либо реформы, на крайне высокий уровень коррупции и теневую экономику. Похоже, как минимум в ближайшее десятилетие Украине придется полагаться на собственные силы в военной сфере. Поэтому мы предлагаем минобороны сосредоточить усилия на создании оперативно-тактических ракет. По крайней мере, их можно производить без внешней помощи со стороны Запада или России».

А управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний был еще более категоричен. Он сообщил, что членство в НАТО — это такая мечта, которая неосуществима для Украины сейчас ни при каких условиях.

«Прежде чем мечтать о том, чтобы нас взяли в НАТО, нужно дождаться хотя бы приглашения на саммит, но его нет. У нас царит этакий культ — «нас примут в НАТО, НАТО нас спасет». Начнем с того, что в НАТО нас не примут в том состоянии, которое есть. Главная причина — мы не контролируем свою территорию, а такие страны в Альянс не берут. Типичный пример — Грузия. Они уже все сделали для этого, даже референдум провели. И все равно в НАТО их не берут, потому что это прямое нарушение устава НАТО — Абхазия и Южная Осетия вне зоны контроля Тбилиси».

wikipedia.org / SergKh78 / CC BY-SA 4.0

По мнению аналитика, для отказа Киеву в членстве есть и субъективные причины.

«Например, это серьезное «пророссийское лобби» в НАТО, которое не хочет видеть Украину в Альянсе, потому что там каждое решение утверждается консенсусом. А такие влиятельные страны, как Франция и Германия, категорически не хотят нас там видеть, — отмечает эксперт. — В 2008-м на саммите в Бухаресте была теоретическая возможность получения ПДЧ. Но тогда нас, в принципе, по этой причине и не взяли. Если даже теоретически они будут «за», то у России достаточно денег, чтобы подкупить какую-то страну в Европе, члена НАТО, для того, чтобы она заблокировала этот процесс. Хотя бы ту же Венгрию, которая относится к Украине негативно. То есть членство в НАТО — это такая мечта для Украины, которая неосуществима пока ни при каких условиях».

Еще один субъективный фактор для отказа в членстве — это нежелание Запада лишний раз дразнить Россию, говорит Загородний.

Пресс-служба Офиса президента Украины /

«Еще одна причина, почему нас не приглашают в Брюссель, — потому что наша страна ведет себя как половая тряпка. Условно говоря, наши чиновники бегают по западным посольствам, каждый чих стараются исполнить. Ну, всем же понятно, что рабов в рай не пускают. Абсолютно инфантильная позиция у наших дипломатов, поэтому западники что хотят, то и творят. Ведь те страны, которые серьезно себя ведут, дружат с реальностью и много работают для получения статуса «союзников вне НАТО», получают серьезную поддержку от США. Вот это реально можно получить. Но у нас, как бараны, в НАТО уперлись!» — с недоумением сообщил эксперт.

Загородний напомнил, что Израиль не является членом НАТО, но это ядерное государство, которое получает помощь от США в три миллиарда долларов в год. Египет, который не входит и не стремится в НАТО, получает от Америки один миллиард долларов в год.