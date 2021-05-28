Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле позиций Азербайджана в Нахичевани

Ереван, 28 мая. Заявление Баку об обстреле армянскими солдатами позиций азербайджанской армии в Нахичевани не соответствует действительности, заявили в военном ведомстве Армении.

Ранее минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих подразделений на границе с Арменией. Он произошел на нахичеванском направлении вблизи границы двух государств. В результате столкновения среди азербайджанских военнослужащих есть пострадавшие.

Обстановка на границе двух стран продолжает сохраняться напряженной. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушениях ранее достигнутых договоренностей.