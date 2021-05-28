Новый вид плесени обнаружили у переболевшего COVID-19 в Индии

Газиабад, 28 мая. Еще один вид грибковой инфекции — «желтой плесени» — выявили индийские врачи у переболевшего коронавирусом мужчины. Его случай стал первым.

В течение нескольких недель 45-летний пациент лечился от COVID-19 в больнице расположенного в пригороде Дели Газиабада и шел на поправку, но затем его состояние ухудшилось, рассказал журналистам врач-отоларинголог Брайя Пал Тяги. У мужчины сильно отекло лицо и началось кровотечение из носа, пишет газета DNA. В числе других симптомов были вялость, потеря аппетита, снижение веса, медленное заживление ран и нагноения.

Как правило, «желтая плесень» встречается у рептилий, пояснил медик. У человека ее выявили впервые. Эксперты считают, что этот грибок намного опаснее других разновидностей инфекции, поскольку может вызвать полиорганную недостаточность и некроз тканей. Заболевшему мужчине вводят препарат амфотерицин В, его состояние врачи называют не очень хорошим.

В Индии на фоне распространения COVID-19 также были выявлены многочисленные случаи заражения «черной плесенью». Тысячи людей в стране остались без глаз из-за инфекции — медики были вынуждены удалять их ради спасения жизней.