Врачи объяснили связь между отказом от кофе утром и снижением риска инсульта

Москва, 28 мая. Фибрилляция предсердий — одна из наиболее распространенных причин сердечного приступа. Такое заболевание проявляется в виде учащенного сердцебиения, усталости и одышки.

Существует несколько причин фибрилляции предсердий. Среди них высокое артериальное давление, пороки сердца, сахарный диабет, астма и другие. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует отказаться от одной утренней привычки, чтобы предотвратить риск сердечного приступа.

Отказ от кофе снизит вероятного возникновения подобного недуга. К тому же по возможности стоит уменьшить количество сигарет. Американские медики рекомендуют питаться в соответствии со средиземноморской диетой, заниматься физической активностью и стараться поддерживать нормальный вес.

Врачи из Красноярска впервые провели операцию пациенту с донорским сердцем. Трансплантацию выполнили в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ. Однако позже мужчина стал плохо себя чувствовать и снова обратился к медикам.