Замглавы МИД России Рябков указал на ошибки США по участию в ДОН

Москва, 28 мая. Решение Вашингтона не возвращаться к участию в Договоре по открытому небу (ДОН) является политической ошибкой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

США могут пересмотреть решение по этому вопросу до отказа России от ДОН. Однако Америка вряд ли пойдет на такой шаг, подчеркнул Рябков.

Процесс денонсации ДОН может завершиться до российско-американского саммита в Швейцарии. К моменту встречи вопрос по документу будет неактуальным и, скорее всего, не будет обсуждаться, цитируют политика журналисты.

Ранее стало известно, что Международный комитет Совета Федерации 2 июня рассмотрит отказ от Договора по открытому небу.