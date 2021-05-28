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Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:28
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:27
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:20
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
11:08
Общество
Озвучившая Марлин в The Last of Us актриса Мерл Дэндридж сыграет в экранизации тайтла
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Байкеры совершили разбойное нападение на ювелирный салон в Королеве

  /   Обновлено: 28 мая 2021 10:42
Происшествия
Байкеры совершили разбойное нападение на ювелирный салон в Королеве
pixabay.com  / 

Королев, 28 мая. Сотрудники ЧОП не смогли предотвратить вооруженное нападение на ювелирный магазин. Как стало известно ФАН, двое мужчин под угрозой применения оружия забрали золотые изделия с витрины торговой точки.

В дежурную часть полиции подмосковного Королева 27 мая поступило тревожное сообщение о том, что на ювелирный магазин совершено нападение. О этом стало известно дежурному местного охранного предприятия. Он указал, что информация поступила после нажатия тревожной кнопки, которая имеется в ювелирном салоне.

На место преступления, которое произошло в одном из домов по улице Мичурина, выдвинулась группа немедленного реагирования. Однако они не успели задержать подозреваемых в тяжком преступлении.

«Вооруженное нападение произошло около 12 часов дня, — рассказал ФАН источник в полиции Московской области. — В помещение ворвались двое мужчин в мотоциклетных шлемах. Они направили пистолет в сторону 70-летней женщины, продавца этого предприятия. После этого разбойники достали гаечный ключ и стали громить им витрины. Когда они получили доступ к товару, то забрали его, прыгнули на импортный мотоцикл и скрылись. Женщина успела нажать тревожную кнопку».

Силовики включили оперативный план «Перехват», но это не помогло в задержании предполагаемых преступников. На месте происшествия они изъяли следы рук и обуви, пять планшетов для хранения ювелирных изделий, записи с камер видеонаблюдения и окурок от сигареты.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Если виновные в преступлении будут установлены, а их вина будет доказана в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

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подмосковье ограбление королев ювелирный магазин
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