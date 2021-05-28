Байкеры совершили разбойное нападение на ювелирный салон в Королеве

Королев, 28 мая. Сотрудники ЧОП не смогли предотвратить вооруженное нападение на ювелирный магазин. Как стало известно ФАН, двое мужчин под угрозой применения оружия забрали золотые изделия с витрины торговой точки.

В дежурную часть полиции подмосковного Королева 27 мая поступило тревожное сообщение о том, что на ювелирный магазин совершено нападение. О этом стало известно дежурному местного охранного предприятия. Он указал, что информация поступила после нажатия тревожной кнопки, которая имеется в ювелирном салоне.

На место преступления, которое произошло в одном из домов по улице Мичурина, выдвинулась группа немедленного реагирования. Однако они не успели задержать подозреваемых в тяжком преступлении.

«Вооруженное нападение произошло около 12 часов дня, — рассказал ФАН источник в полиции Московской области. — В помещение ворвались двое мужчин в мотоциклетных шлемах. Они направили пистолет в сторону 70-летней женщины, продавца этого предприятия. После этого разбойники достали гаечный ключ и стали громить им витрины. Когда они получили доступ к товару, то забрали его, прыгнули на импортный мотоцикл и скрылись. Женщина успела нажать тревожную кнопку».

Силовики включили оперативный план «Перехват», но это не помогло в задержании предполагаемых преступников. На месте происшествия они изъяли следы рук и обуви, пять планшетов для хранения ювелирных изделий, записи с камер видеонаблюдения и окурок от сигареты.

Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Если виновные в преступлении будут установлены, а их вина будет доказана в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы.