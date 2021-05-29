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новостей
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:47
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
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14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
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14:12
Политика
Первая группа сотрудников дипмиссии России покинула посольство в Праге
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Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента

Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Пенза, 29 мая. В ближайшее время чиновники областного центра могут лишиться права передвигаться на служебных автомобилях. Взамен им предоставят возможность на протяжении месяца пользоваться услугами такси. Об этом в ходе последней сессии городской Думы заявил исполняющий обязанности заместителя главы администрации Александр Басенко. 

«У нас организован эксперимент: будет привлечена компания, оказывающая услуги такси, на месяц. Мы проводим контрольное мероприятие по возможности использования такси. На сегодняшний момент достигнута договоренность о том, чтобы попробовать, как все это будет», — заявил в ходе заседания и.о. заммэра. 

Напомним, что впервые идею использовать такси вместо служебных автомобилей в целях экономии народные избранники предложили в апреле текущего года. Тогда глава Пензы Владимир Мутовкин подверг данную задумку резкой критике, отказавшись доверять собственную жизнь неизвестным водителям.

Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
pgduma.ru  / Пензенская городская Дума

В интервью корреспонденту ФАН депутат Пензенской городской Думы Александр Рогожкин выразил согласие с предложением использовать такси для транспортировки представителей власти. По мнению собеседника, дальнейшим шагом в данном направлении должна стать минимизация доли городского бюджета в оплате услуг компании такси.

«Я считаю, что идея с переходом на такси — это весьма правильное решение. Более того, следует пойти еще дальше, чтобы чиновники передвигались на такси за бюджетные деньги лишь ограниченное количество раз. Можно, например, обеспечить их карточками, предоставляющими право на льготный проезд. При этом часть средств пассажир должен будет оплачивать из собственного кармана», — уверен Александр Рогожкин.

В ходе рассмотрения данного вопроса глава Пензы Владимир Мутовкин в очередной раз выразил недоверие к службам такси. В качестве примера он привел страшную аварию, которая произошла 22 мая в центре Пензы. Тогда из-за невнимательности таксиста столкнулись сразу четыре автомобиля. 

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области могут перенести день уплаты имущественных налогов. 

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россия депутаты пенза такси чиновники власть пензенская область
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