ФБР и Польша начали расследование инцидента с самолетом Ryanair

Вильнюс, 28 мая. Федеральное бюро расследований совместно с Польшей приступило к расследованию по факту вынужденного приземления самолета компании Ryanair в аэропорту Минска.

Информацию об этом подтвердили в руководстве полиции Литвы. Инцидент произошел несколько дней назад. Самолет экстренно сел после сообщения о взрывном устройстве на борту. В ходе проверки документов были задержаны обвиняемые в ряде преступлений по законодательству республики Роман Протасевич и София Сапега.

Ранее Россия поддержала проведение честного и открытого расследования инцидента в белорусской столице. Москва выступает за работу с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность и защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства», отметил представитель РФ в Международной организации гражданской авиации Сергей Гудков.