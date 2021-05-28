Российские беспилотники получат высокоточную систему автономной навигации

Москва, 28 мая. Специалисты Ростеха разрабатывают уникальную систему инерциальной навигации, которой будут оснащены беспилотные летательные аппараты (БПЛА) РФ.

Информацию об этом распространили в пресс-службе Ростеха.

«Преимущество разработки — в высокой точности и возможности автономной работы. Система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров», — сказано в опубликованном релизе.