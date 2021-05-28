Директор на Кубани не платил сотрудникам ради репутации компании

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28 мая 11:30
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новостей
11:29
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:28
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:27
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:20
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
11:08
Общество
Озвучившая Марлин в The Last of Us актриса Мерл Дэндридж сыграет в экранизации тайтла
11:07
Происшествия
Мужчина утонул во время рыбалки с коллегами в Ленобласти
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Директор на Кубани не платил сотрудникам ради репутации компании

Происшествия
Директор на Кубани не платил сотрудникам ради репутации компании
freepik.com  /  drobotdean

Новороссийск, 28 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более двух месяцев. Подозрение пало на 36-летнего руководителя юрлица.

В СУ СКР по Краснодарскому краю считают, что фигурант не платил людям с ноября прошлого года до середины марта нынешнего. От его незаконных действий пострадали 15 работников. Сумма задолженности составила 3,2 миллиона рублей.

Правоохранители пришли к выводу, что у директора была возможность рассчитаться с подчиненными, но он потратил деньги на иные цели, включая расчет с партнерами. Это было сделано с целью улучшить имидж фирмы.

Жителям Кировского района Приморья работодатель задолжал 2,5 миллиона рублей. По данному факту прокуратура провела проверку, после чего было возбуждено уголовное дело, сообщало Deita.

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зарплата долг репутация
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Все новости / Происшествия / Директор на Кубани не платил сотрудникам ради репутации компании
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