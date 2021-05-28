Директор на Кубани не платил сотрудникам ради репутации компании

Новороссийск, 28 мая. Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты более двух месяцев. Подозрение пало на 36-летнего руководителя юрлица.

В СУ СКР по Краснодарскому краю считают, что фигурант не платил людям с ноября прошлого года до середины марта нынешнего. От его незаконных действий пострадали 15 работников. Сумма задолженности составила 3,2 миллиона рублей.

Правоохранители пришли к выводу, что у директора была возможность рассчитаться с подчиненными, но он потратил деньги на иные цели, включая расчет с партнерами. Это было сделано с целью улучшить имидж фирмы.

Жителям Кировского района Приморья работодатель задолжал 2,5 миллиона рублей. По данному факту прокуратура провела проверку, после чего было возбуждено уголовное дело, сообщало Deita.