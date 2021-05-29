«Папы всех стран, объединяйтесь»: как отметят День отца в России и мире в 2021 году

Один из самых важных и пока еще очень молодых праздников в нашей стране — это День отцов. Было бы несправедливо подчеркивать роль матери в жизни ребенка и не отдавать должное второму родителю, также принимающему участие в воспитании. Ведь ребенок получает свое представление о жизни от обоих родителей, только так картина мира становится для него наиболее полной и гармоничной. Не зря говорят, что отец — это первый герой для сына и первая любовь для дочери. Пока еще День отцов не получил официального статуса в нашем государстве и отмечается неформально. ФАН рассказывает про предпосылки появления этой праздничной даты и готов поделиться с читателями мировыми традициями праздника.

История праздника День отца

Своему появлению праздник обязан американке Соноре Луизе Смарт — жительнице города Спокан, очень любившей своего отца Уильяма Смарта, который в одиночку воспитал своих шестерых детей. Мать семейства умерла, и дети остались на попечении отца. Несмотря на то, что большую часть времени Уильям работал на ферме, он достойно воспитал Сонору Луизу, ее братьев и сестер. Женщина вспоминает свое детство и юность как самый лучший период жизни, наполненный светом, добром и заботой. Чтобы выразить всю силу любви и признательности родителю, Луиза попросила у местных властей сделать 5 июня — день, когда родился ее отец — официальным праздничным днем, когда каждый желающий может обратиться к своему папе со словами благодарности. Власти согласились, однако из-за организационных моментов праздничную дату было решено перенести на 19 июня.

Праздник был тепло встречен американцами и обрел широкую популярность сначала в Штатах, а затем и за пределами страны. День отцов стал официальным праздником в США в 1972 году после подписания соответствующего указа главы государства Ричарда Никсона. Согласно этому документу, каждый год американцы отмечают День отцов в третье воскресенье июня.

День отца в России и других странах

В России День отца отмечается по американским традициям — в третье воскресенье июня. Официального общегосударственного статуса праздник пока не имеет, хотя предпосылки к тому, чтобы узаконить праздничную дату, были еще в 2008 году. В 2018-м был разработан законопроект, согласно которому в России День отца может стать официальным праздничным днем. Если закон будет принят, праздник переместится на конец октября. Впрочем, и в нашей стране есть регионы, где День отцов внесен в список официальных мероприятий. Это, например Алтайский край. Его жители поздравляют отцов семейства каждый год в последнее воскресенье апреля. В честь пап разных возрастов здесь устраивают праздничные концерты и марафоны, администрации районов вручают мужчинам, познавшим радость отцовства, благодарности за вклад в образование и воспитание детей. Официальная дата у Дня отцов есть также в Архангельской области (конец ноября), в Курской области (12 сентября), в Липецкой области (середина февраля), а также в некоторых других регионах.

Праздничная дата не во всех странах выпадает на июнь. В Германии, например, День отцов совпадает с религиозным праздником — Вознесение Господне и отмечается на сороковой день после Пасхи. Считается, что у немецкого праздника многолетняя традиция и в средние века население отмечало его шествиями и публичными ритуальными действиями. Мужчин сажали в тележки и привозили на главную площадь. Те из них, кто имел большее количество детей и славу доброго отца семейства, получали от старейшин города подарки. Как правило, съестные. Современные немцы на шествия уже не ходят, а праздник стал Днем мужчин.

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День отца на Украине будут отмечать в третье воскресенье июня, причем праздник в этой стране имеет официальный статус. Цель праздничных мероприятий здесь — повышение статуса мужчины-семьянина и выражение признательности тем, кто заботится о своих детях и добросовестно их воспитывает.

Для Казахстана День отцов — также праздник довольно молодой, направленный на поднятие авторитета глав семейств. В этот день папы могут делиться своим опытом и историями воспитания детей. При этом многие признаются, что, к сожалению, в силу многолетних традиций слишком мало времени уделяли своим сыновьям и дочерям, о чем очень жалеют.

День отцов в Турции отмечают всей страной, институт отцовства здесь очень популярен: папы с удовольствием занимаются детьми, водят их в детские сады, поликлиники и на прогулки в парки. Официальный праздник отмечают каждое третье воскресенье июня. Отцам дарят подарки, в их честь устраивают праздничные мероприятия.

Символ и традиции праздника

У американского Дня отцов есть свой символ — роза, при этом красный цветок носят те, у кого родитель ныне здравствующий, белый, — если отца нет в живых.

Традиции праздника отличаются в зависимости от страны и даже региона. Власти стараются различными акциями поддержать активных пап и вручить им знаки отличия. В семьях отцов поздравляют вкусной выпечкой и рукотворными сувенирами, сделанными детьми. Школьники устраивают в честь отцов концерты и утренники, а также различные конкурсы — например, «Лучшая мужская профессия». В некоторых странах отцы вместе с детьми выбираются на пикник, а в городских масштабах в этот день проходят благотворительные мероприятия и тематические выставки.