Эфир: Чем автомобильный туризм лучше пляжного отдыха

В пятницу, 28 мая, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» директор Ladoga Trophy Дмитрий Овчинников рассказывает, чем автомобильный туризм лучше пляжного отдыха.

Отели и пляжи Сочи и Крыма уже забиты под завязку. Что остается современному туристу? Автомобильный туризм — самый надежный и самый интересный способ провести отпуск. Так считает и Дмитрий Овчинников. Он рассказывает о самом популярном автомобильном маршруте вдоль Ладожского озера в рамках международного внедорожного фестиваля Ladoga Trophy.

На чем стоит отправляться в подобное путешествие?

Правда ли, что отечественные джипы надежнее японских и американских?

Как много женщин среди любителей внедорожных путешествий?

Бывает ли ломка от отсутствия доступа в социальные сети, как не заблудиться в красотах Ленобласти на машине и еще прийти к финишу первым?

Фестиваль Ladoga Trophy пройдет с 5 по 13 июня 2021 года. Это официальное спортивное мероприятие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Проведет брифинг Дмитрий Сикорский — выпускающий редактор интернет-издания «Экономика сегодня».