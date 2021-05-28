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новостей
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
Все новости

Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года

Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
pixabay.com

Москва, 28 мая. Программы педагогических вузов России набирают все большую популярность у зарубежных студентов. На это указывают как статистические данные, так и отзывы учащихся.

Более 2800 иностранных студентов числятся в Московском педагогическом государственном университете. Большую часть из них составляют граждане Китая (70%), остальные 30% — выходцы и Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Узбекистана. Чаще всего они выбирают направление подготовки «Педагогическое образование».

Также 185 иностранных студентов из 27 стран мира обучается и в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого числится 203 зарубежных учащихся из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Актуальная статистика указывает на то, что за минувшие три года популярность программ, подходящая для обучения иностранцев, выросла в три раза.

Власти России не станут переводить образование полностью в дистанционный формат. Такая форма обучения имеет как плюсы, так и минусы, объяснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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россия образование вузы иностранные студенты
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Все новости / Общество / Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
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