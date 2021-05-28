Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года

Москва, 28 мая. Программы педагогических вузов России набирают все большую популярность у зарубежных студентов. На это указывают как статистические данные, так и отзывы учащихся.

Более 2800 иностранных студентов числятся в Московском педагогическом государственном университете. Большую часть из них составляют граждане Китая (70%), остальные 30% — выходцы и Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении и Узбекистана. Чаще всего они выбирают направление подготовки «Педагогическое образование».

Также 185 иностранных студентов из 27 стран мира обучается и в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого числится 203 зарубежных учащихся из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Актуальная статистика указывает на то, что за минувшие три года популярность программ, подходящая для обучения иностранцев, выросла в три раза.

Власти России не станут переводить образование полностью в дистанционный формат. Такая форма обучения имеет как плюсы, так и минусы, объяснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.