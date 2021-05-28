СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса

Вашингтон, 28 мая. Американские разведывательные службы располагают информацией, с помощью которой можно узнать источник возникновения коронавируса, сообщили местные СМИ.

Согласно информации журналистов, разведка США располагает данными о коронавирусе, которые до сих пор не были изучены. Для лучшего понимания необходимо проведение компьютерного анализа.

Уточняется, что материалы спецслужб включают в себя информацию о перемещении сотрудников лаборатории в Ухане. Белый дом рассчитывает, что партнеры Вашингтона подключат свои разведслужбы для выяснения всех обстоятельств.

Как стало известно ранее, США вновь заявили о причастности Китая к возникновению коронавируса.