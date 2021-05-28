Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время

Москва, 28 мая. Перенесшим коронавирус россиянам спустя несколько месяцев после болезни нужно сделать прививку от коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре.

У тех, кто переболел COVID-19, развивается естественный иммунитет. Однако пока специалисты не могут сказать наверняка, как долго он длится и насколько хорошо защищен человек. Вакцины более эффективны в этом плане, подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.

«Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19», — советуют они.

В Роспотребнадзоре указали на отсутствие доказательств, что какая-либо вакцина, включая средство от коронавируса, способна повлиять на способность иметь детей. Все российские препараты от COVID-19 прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство.

По последним данным, в России от коронавируса привились около 17 млн граждан, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь идет о гражданах, которым ввели первый компонент препарата. Вакцинация от коронавируса подразумевает использование двух доз средства.