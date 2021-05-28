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10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
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Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
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Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время

Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
pixabay.com

Москва, 28 мая. Перенесшим коронавирус россиянам спустя несколько месяцев после болезни нужно сделать прививку от коронавируса, заявили в Роспотребнадзоре.

У тех, кто переболел COVID-19, развивается естественный иммунитет. Однако пока специалисты не могут сказать наверняка, как долго он длится и насколько хорошо защищен человек. Вакцины более эффективны в этом плане, подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.

«Следует сделать прививку, даже если у вас ранее был COVID-19», — советуют они.

В Роспотребнадзоре указали на отсутствие доказательств, что какая-либо вакцина, включая средство от коронавируса, способна повлиять на способность иметь детей. Все российские препараты от COVID-19 прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство.

По последним данным, в России от коронавируса привились около 17 млн граждан, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Речь идет о гражданах, которым ввели первый компонент препарата. Вакцинация от коронавируса подразумевает использование двух доз средства.

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роспотребнадзор прививка коронавирус
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