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28 мая 10:03
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новостей
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
Все новости

AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии

Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
pixabay.com

Париж, 28 мая. Отменен вывозной рейс авиакомпании AirFrance из Парижа в Москву в обход Белоруссии, сообщили представители авиаперевозчика.

Рейс отменен в третий раз. Ожидалось, что самолет вылетит из Парижа в 9:25 по местному времени и прибудет в российскую столицу в 14:15 по Москве. На онлайн-табло Шереметьево этот рейс в пятницу и субботу, 28 и 29 мая, не определяется вовсе.

Второй рейс из Парижа в Москву отменили накануне вечером. Причиной послужило отсутствие разрешения со стороны России на вход в свое воздушное пространство.

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белоруссия самолеты airfrance
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