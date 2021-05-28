AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии

Париж, 28 мая. Отменен вывозной рейс авиакомпании AirFrance из Парижа в Москву в обход Белоруссии, сообщили представители авиаперевозчика.

Рейс отменен в третий раз. Ожидалось, что самолет вылетит из Парижа в 9:25 по местному времени и прибудет в российскую столицу в 14:15 по Москве. На онлайн-табло Шереметьево этот рейс в пятницу и субботу, 28 и 29 мая, не определяется вовсе.

Второй рейс из Парижа в Москву отменили накануне вечером. Причиной послужило отсутствие разрешения со стороны России на вход в свое воздушное пространство.