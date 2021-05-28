Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая

Таллин, 28 мая. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская проведет переговоры с эстонским лидером Керсти Кальюлайд 31 мая, сообщили в канцелярии главы государства.

Согласно полученной информации, визит Тихановской в Эстонию начнется с посещения дворца в парке Кадриорг. Там она намерена провести переговоры с президентом Керсти Кальюлайд. По итогам встречи будет организована пресс-конференция.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии также планирует встретиться с главой эстонского парламента Юри Ратасом.

Светлана Тихановская ранее заявила о начале подготовки к новой активной фазе протестных акций в Республике Беларусь.