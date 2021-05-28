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новостей
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
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Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова

Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 28 мая. Певец и музыкант Никита Пресняков вспомнил о смерти сына актера Дмитрия Певцова Даниила. Дети звездных родителей были знакомы еще со школы.

Сын Владимирова Преснякова и Кристины Орбакайте стал гостем передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время интервью Никита Пресняков заговорил о паркуре, и ведущий шоу Борис Корчевников напомнил, что сын актера тоже этим увлекался.

«Даня Певцов, сын Дмитрия Певцова... Где-то вспоминали, что он погиб у вас на глазах практически», — отметил ведущий.

«Да, да, была встреча одноклассников», — ответил музыкант.

Дмитрий Певцов

По словам Преснякова, они с Певцовым-младшим сидели в школе за одной партой и были хорошими приятелями. Сына актера певец охарактеризовал как веселого человека, который любил вытворять нестандартные и забавные вещи.

«Актер по жизни. Постоянно искал, что бы такого вытворить. Увидел, к примеру, бы этот стол у вас в студии и захотел бы встать на голову. Мог раздеться до трусов и убежать», — поделился Никита Пресняков.

Даниил Певцов скончался в сентябре 2012 года на 23-м году жизни. Он упал с третьего этажа, неудачно опершись на перила. Перед смертью молодой человек провел несколько дней в коме.

С матерью Даниила — актрисой Ларисой Блажко — Дмитрий Певцов расстался через некоторое время после рождения их сына. Сейчас актер женат на артистке Ольге Дроздовой. Именно Певцов объявил о ее уходе из театра «Современник».

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певцов пресняков судьба человека
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