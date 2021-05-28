Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова

Москва, 28 мая. Певец и музыкант Никита Пресняков вспомнил о смерти сына актера Дмитрия Певцова Даниила. Дети звездных родителей были знакомы еще со школы.

Сын Владимирова Преснякова и Кристины Орбакайте стал гостем передачи «Судьба человека» на канале «Россия-1». Во время интервью Никита Пресняков заговорил о паркуре, и ведущий шоу Борис Корчевников напомнил, что сын актера тоже этим увлекался.

«Даня Певцов, сын Дмитрия Певцова... Где-то вспоминали, что он погиб у вас на глазах практически», — отметил ведущий. «Да, да, была встреча одноклассников», — ответил музыкант.

По словам Преснякова, они с Певцовым-младшим сидели в школе за одной партой и были хорошими приятелями. Сына актера певец охарактеризовал как веселого человека, который любил вытворять нестандартные и забавные вещи.

«Актер по жизни. Постоянно искал, что бы такого вытворить. Увидел, к примеру, бы этот стол у вас в студии и захотел бы встать на голову. Мог раздеться до трусов и убежать», — поделился Никита Пресняков.

Даниил Певцов скончался в сентябре 2012 года на 23-м году жизни. Он упал с третьего этажа, неудачно опершись на перила. Перед смертью молодой человек провел несколько дней в коме.

С матерью Даниила — актрисой Ларисой Блажко — Дмитрий Певцов расстался через некоторое время после рождения их сына. Сейчас актер женат на артистке Ольге Дроздовой. Именно Певцов объявил о ее уходе из театра «Современник».