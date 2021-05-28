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новостей
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
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Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери

Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
instagram.com  /  @uspenskayalubov

Москва, 28 мая. Певица Любовь Успенская рассказала о творческих успехах дочери Татьяны Плаксиной. Она уверена, что та станет новой звездой.

После болезненной ссоры Успенской и Плаксиной удалось помириться. Мать и дочь вместе живут и наслаждаются компанией друг друга. В их отношениях царит идиллия.

Успенская похвасталась, что ее дочь увлечена музыкой и намерена построить карьеру певицы. Знаменитость считает, что у Плаксиной есть все шансы стать новой звездой и затмить мать.

«С ней будут работать музыканты из Латинской Америки. Все получили по пять–шесть «Грэмми», и они серьезно в нее влюблены — в ее талант, голос», — сказала Любовь Успенская в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Плаксина вместе с матерью отправилась на свои первые гастроли в Армению. У девушки был дебют на большой сцене. Дочь Успенской исполнила песню на португальском языке и несколько композиций матери.

Около двух лет назад Успенская сильно поссорилась с дочерью. Казалось, что после публичных обвинений женщины никогда не смогут наладить отношения. Но Плаксиной и Успенской получилось оставить обиды в прошлом и стать счастливыми матерью и дочерью.

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звезды успенская плаксина
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Все новости / Шоу-бизнес / Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
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