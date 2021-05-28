Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери

Москва, 28 мая. Певица Любовь Успенская рассказала о творческих успехах дочери Татьяны Плаксиной. Она уверена, что та станет новой звездой.

После болезненной ссоры Успенской и Плаксиной удалось помириться. Мать и дочь вместе живут и наслаждаются компанией друг друга. В их отношениях царит идиллия.

Успенская похвасталась, что ее дочь увлечена музыкой и намерена построить карьеру певицы. Знаменитость считает, что у Плаксиной есть все шансы стать новой звездой и затмить мать.

«С ней будут работать музыканты из Латинской Америки. Все получили по пять–шесть «Грэмми», и они серьезно в нее влюблены — в ее талант, голос», — сказала Любовь Успенская в программе Пятого канала «Светская хроника».

Недавно Плаксина вместе с матерью отправилась на свои первые гастроли в Армению. У девушки был дебют на большой сцене. Дочь Успенской исполнила песню на португальском языке и несколько композиций матери.

Около двух лет назад Успенская сильно поссорилась с дочерью. Казалось, что после публичных обвинений женщины никогда не смогут наладить отношения. Но Плаксиной и Успенской получилось оставить обиды в прошлом и стать счастливыми матерью и дочерью.