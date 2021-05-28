Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая

Краснодар, 28 мая. Ухудшение погодных условий ожидается на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), Адыгеи и Краснодарского края в период с 29 по 30 мая.

Жителей субъектов Российской Федерации призвали соблюдать правила безопасности. Предупреждение объявили из-за того, что в Республике Адыгея, СКФО и на Кубани вероятно возникновение таких опасных явлений, как сильные грозы и град, местами крупный.

В то же время Московскую область ожидают дожди. Их принесет корейский циклон, который надвигается на регион. Согласно прогнозу, осадки ожидаются на юго-востоке субъекта России.