Эксперт по этикету назвала правила онлайн-общения

Сегодня общение с помощью интернета актуально как никогда. Из-за пандемии в онлайн «ушли» не только встречи и переговоры, но и конференции, и другие массовые мероприятия. Поэтому важность того, как корректно общаться, проявлять онлайн-уважение к собеседникам и сделать коммуникацию комфортной, сегодня вряд ли можно переоценить. Об этом в комментарии ФАН рассказала эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова.

Zoom — очень распространенная сейчас площадка для проведения онлайн-совещаний. И такой формат общения уже оброс определенными правилами для участников. Вот некоторые из них:

— важно заранее позаботиться о технической стороне вопроса: проверить наличие устойчивого соединения, достаточного уровня заряда батареи и т. д. Не нужно тратить время на решение подобных организационных моментов в прямом эфире;

— необходимо помнить о своем подобающем внешнем виде и фоне, на котором ведется общение: например, для рабочего совещания вряд ли подойдет вариант расположения в кресле у камина с котиком на руках и бокалом вина на столе — всегда нужно выглядеть адекватно ситуации;

— очень желательно предупредить домашних о своем важном видеозвонке и попросить не мелькать на фоне и минимизировать посторонний шум;

— если во время конференции все участники оставляют камеры включенными, не нужно ходить, ерзать, есть или заниматься посторонними делами — это неуважение к остальным;

— при видеозвонке рекомендуется смотреть непосредственно в камеру, чтобы у собеседников создавалось ощущение прямого взгляда в глаза, свой микрофон при этом лучше отключить, пока говорит другой участник.

«Крайне желательно не впадать в крайности и собирать видеоконференции по каждому поводу. Старый добрый вариант общения с помощью сообщений может быть гораздо более уместным, если вопрос не критически важный, который надо обсуждать «с глазу на глаз». Общаться можно и по электронной почте, но тогда нужно учитывать некоторую задержку во времени в ответах. Более оперативной считается коммуникация в мессенджерах. Сегодня многие компании, где нет особых ограничений, используют рабочие группы в мессенджерах для решения деловых текущих вопросов. В этом случае всем участникам подобных чатов настоятельно рекомендуется использовать рабочую группу только в деловых целях: скидывать туда мемы, открытки, сообщения не по теме и так далее — не самая хорошая идея», — пояснила Татьяна Баранова.

По ее словам, сегодня почти каждый из нас является одновременно членом сразу нескольких групп в мессенджерах — веселыми картинками можно обмениваться в отдельных чатах-болталках. Тем более сотрудники могут сами создать неформальный чат для обсуждения нерабочих вопросов и там уже обсуждать любые темы — так важная рабочая информация не затеряется среди фотографий с отдыха и анекдотов. Писать сообщения в нерабочее время нежелательно. Для такого поступка должна быть весомая причина (например, срочный вопрос) или предварительная договоренность с собеседником. Несрочные сообщения от малознакомых людей после 21:00, как правило, воспринимаются как грубое вторжение в личную жизнь.

Из личного архива Татьяны Барановой /

«Любопытно, но сегодня и звонок без предупреждения во многих случаях считается варварством. Особенно если речь идет о бизнес-общении. В современном мире нет более ценного ресурса, чем время. Поэтому рабочий день деловых людей бывает расписан буквально по минутам — им не всегда комфортно прерываться на незапланированный телефонный разговор. Во избежание недоразумений рекомендуется сначала договориться с собеседником, как и когда ему было бы удобно обсудить вопрос», — добавила Татьяна Баранова.

Порой, заметила эксперт, лучше сначала написать лаконичное сообщение с кратким самопредставлением и целью обращения, а также вопросом, какой способ и время для общения предпочитает собеседник. Для несрочных вопросов рекомендуется писать на электронную почту. Если нужно оперативно, но не экстренно, связаться с человеком, можно написать ему в мессенджер. Горящие вопросы лучше решать по телефону, если времени ждать письменного ответа просто нет. Видеозвонок в этом случае будет уместен, если такой формат заранее одобрили для использования обе стороны. Не очень хорошо внезапно делать Zoom-вызов и тем самым застигать человека врасплох.

«Он либо не ответит, либо будет крайне сконфужен и смущен в процессе разговора. Видеозвонки хороши, когда важно не только слышать собеседника, но и видеть его мимику, жесты, ведь известно, что человек получает информацию от говорящего из его слов только на 7%, а из его невербального поведения — на 55% (еще 38% — особенности голоса). Так что в случаях важного обсуждения или просто душевного, когда хочется видеть знакомые лица, — видеозвонок уместен, а все другие ситуации лучше отдельно согласовывать», — рассказала Татьяна Баранова.

Вот и получается, что, с одной стороны, формат онлайн-общения принципиально иной и требует соблюдения определенных правил. А с другой стороны — любое общение зиждется на уважении к собеседнику: чем больше заботы мы проявляем к человеку и его времени, тем больше шанс, что наша коммуникация в итоге окажется эффективной и комфортной для всех.