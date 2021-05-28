Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»

Москва, 28 мая. Церемония спуска на воду новейшего военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев» состоится 1 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабль быль построен на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. Он предназначен для приема с причалов и передачи на суда специальных грузов.

«Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия «Вымпел». О готовности спуска на воду судна главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин», — говорится в сообщении.

Длина судна составляет 77 метров. Оно оснащено двумя грузовыми трюмами, площадкой для контейнеров, краном грузоподъемностью 20 тонн и вертолетной площадкой.

Стоит отметить, что в 2020 году Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, который станет главным пунктом развития и стабилизации Ближнего Востока и Северной Африки, передает «Утро.ру».