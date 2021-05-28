Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
28 мая 10:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
Все новости
28 мая 10:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:01
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Россия
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
Все новости

Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»

Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 28 мая. Церемония спуска на воду новейшего военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев» состоится 1 июня 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Корабль быль построен на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске. Он предназначен для приема с причалов и передачи на суда специальных грузов.

«Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия «Вымпел». О готовности спуска на воду судна главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин», — говорится в сообщении.

Длина судна составляет 77 метров. Оно оснащено двумя грузовыми трюмами, площадкой для контейнеров, краном грузоподъемностью 20 тонн и вертолетной площадкой.

Стоит отметить, что в 2020 году Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, который станет главным пунктом развития и стабилизации Ближнего Востока и Северной Африки, передает «Утро.ру».

Вернуться назад

россия корабль вымпел
Комментировать
Самое популярное
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 127519 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Армия 85183 25 мая 2021
Россияне перечеркнули украинскую мечту о захвате Крыма «морскими котиками» США
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Общество 46232 25 мая 2021
Норкин удивил студию анекдотом про захват самолета Ryanair над Белоруссией
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 39895 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Экономика 34235 26 мая 2021
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
Все новости / Армия / Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
Рейтинг@Mail.ru