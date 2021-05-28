Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии

Киев, 28 мая. Причиной прекращения поставок электроэнергии из Белоруссии на Украину стали не события в республике, а договоренности с Литвой.

Такой информацией поделился глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1».

«Решение о запрете закупки электроэнергии в Белоруссии не связано с белорусскими событиями. Оно готовилось давно во исполнение договоренностей между президентами Украины и Литвы, а также для украинской энергобезопасности», — заявил глава МИД Украины.

Он добавил, что решение Киева отказаться от импорта белорусского и российского электричества является «стратегически выверенным и просчитанным». По словам Кулебы, Украина сегодня является одним из крупнейших производителей электроэнергии в Европе, чего нельзя сказать о Литве.

Недавно дипломат заявил, что сближение России и Белоруссии представляет угрозу для Киева.