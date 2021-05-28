Международный комитет Совфеда рассмотрит выход России из Договора по открытому небу

Москва, 28 мая. Закон о денонсации Договора по открытому небу будет рассмотрен на заседании международного комитета Совфеда РФ. Об этом заявил глава комитета Григорий Карасин.

По его словам, заседание пройдет 31 мая. Рассмотрение законопроекта состоится вместе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Карасин отметил, что сенаторы планируют поддержать законопроект. Сенатор добавил, что Совфед РФ будет рассматривать документ 2 июня, передает РИА Новости.

Ранее Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация выйдет из Договора по открытому небу в декабре 2021 года. Кроме того, Москва не намерена пересматривать позицию в этом вопросе.