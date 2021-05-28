В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в закон «Об оружии», которые впервые вводят новое понятие — «медицинские противопоказания к владению оружием».

Кто будет определять перечень таких поправок, на кого будут распространяться эти поправки, какова аргументация законодателей, ограничивающих россиянам доступ к оружию? А также насколько гражданам нужно гражданское оружие в невоюющей стране, почему некоторым детям оружие интереснее, чем конфеты или компьютеры, как раньше в России решали проблемы доступа к оружию гражданских лиц?

В пятницу, 28 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» поможет найти ответы на эти вопросы гость студии — председатель регионального Российского военно-исторического общества Игорь Коровин.

Удаленно на эти и другие вопросы ответят законодатели — сенаторы и депутаты российского парламента.

Мы приглашаем коллег-журналистов на пресс-конференцию — задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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