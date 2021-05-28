Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста восьми странам

Минск, 28 мая. Белоруссия направила ноту протеста в страны, выступившие с заявлением по инциденту с самолетом Ryanair. Об этом сообщил глава постпредства республики при ООН Валентин Рыбаков.

Документ направлен в миссии восьми государств — США, Великобритании, Франции, Эстонии, Германии, Ирландии, Бельгии и Норвегии. В тексте говорится, что обнародование любых мнений по инциденту до проведения соответствующего расследования является вопиющим примером нарушения суверенного права.

Воздушное судно авиакомпании Ryanair 23 мая совершило экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Опасения не подтвердились и лайнер продолжил путь.