Полицейские обезвредили в Иркутске банду миллионеров из сферы ЖКХ

Иркутск, 28 мая. Сотрудники МВД провели мероприятия по декриминализации сферы ЖКХ. Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении девятерых сотрудников управляющих компаний.

Ключевые роли играли бизнесмен из Петербурга и несколько руководителей коммерческих структур. В МВД считают, что занимая серьезное положение на рынке услуг ЖКХ в Иркутске, они сотрудничали с 23 подрядчиками. Злоумышленники потребовали, чтобы исполнители в «благодарность» за подписание с ними контрактов делились бы 5-10% прибыли.

По предварительным подсчетам, каждый месяц в виде «черной» наличности фигуранты получали от 3 до 5 миллионов рублей. Часть преступной выручки отправлялась петербургскому предпринимателю, который управлял теневой деятельностью.

В ЯНАО в руки правоохранителей попал руководитель промышленной компании. Следователи считают, что он подкупил сотрудника госструктуры, связанной с Росприроднадзором, сообщало URA.RU.