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09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
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Полицейские обезвредили в Иркутске банду миллионеров из сферы ЖКХ

Происшествия
Полицейские обезвредили в Иркутске банду миллионеров из сферы ЖКХ
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Иркутск, 28 мая. Сотрудники МВД провели мероприятия по декриминализации сферы ЖКХ. Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении девятерых сотрудников управляющих компаний.

Ключевые роли играли бизнесмен из Петербурга и несколько руководителей коммерческих структур. В МВД считают, что занимая серьезное положение на рынке услуг ЖКХ в Иркутске, они сотрудничали с 23 подрядчиками. Злоумышленники потребовали, чтобы исполнители в «благодарность» за подписание с ними контрактов делились бы 5-10% прибыли.

По предварительным подсчетам, каждый месяц в виде «черной» наличности фигуранты получали от 3 до 5 миллионов рублей. Часть преступной выручки отправлялась петербургскому предпринимателю, который управлял теневой деятельностью.

В ЯНАО в руки правоохранителей попал руководитель промышленной компании. Следователи считают, что он подкупил сотрудника госструктуры, связанной с Росприроднадзором, сообщало URA.RU.

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жкх полиция подкуп
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