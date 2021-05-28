В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон

Москва, 28 мая. Россия надеется, что одним из итогов встречи главы государства Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена станет возвращение посла страны Анатолия Антонова в Вашингтон.

С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он также ожидает возвращение американского посла Джона Салливана в Россию.

Двусторонний саммит Путина и Байдена состоится в середине июня в Женеве. Информацию об этом ранее подтвердили в Кремле и Белом доме.

Одной из тем для обсуждений на встрече может стать Договор по открытому небу. Москва отметила незначительное количество времени, которое осталось у Вашингтона, чтобы пересмотреть свой отказ от участия в соглашении.