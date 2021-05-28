Найдены препятствующие старению организма лекарственные препараты

Вашингтон, 28 мая. Американские ученые обнародовали результаты исследования, посвященного вопросу влияния некоторых медицинских препаратов на процесс старения организма.

Специалисты давали лабораторным мышам два вида препаратов — кверцетин и дазатиниб. Эти средства, относящиеся к классу сенолитиков, выводят старые клетки из организма. Обследование грызунов показало, что у них улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы и костных тканей. К тому же замедлилось развитие остеопороза, а продолжительность жизни увеличилась примерно на 30%. Ученые намерены и дальше проводить исследования с применением кверцетина и дазатиниба.

Другие американские исследователи ранее выяснили, что при недосыпе кофеин не способен заменить полноценный отдых. Специалисты из Университета Мичиган провели эксперимент, подключив к нему 275 добровольцев, пишет «Ридус».

Результаты показали, что при употреблении кофеина и недосыпе человек не способен выполнить сложные задачи. С легкими он способен справиться. В некоторых случаях проблемы со сном связаны со зрением. Доказано, что у близоруких людей меняются циркадные циклы.