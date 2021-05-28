Врач Болибок объяснил россиянам, когда лучше всего привиться от COVID-19

Москва, 28 мая. Оптимальное время для прохождения иммунизации от коронавирусной инфекции назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Вакцинацию от COVID-19 лучше всего пройти сейчас, так как лето — пора отпусков и активного перемещения граждан. Поэтому жителям России следует заранее подумать о защите своего здоровья, рассказал медик в интервью радио Sputnik.

«Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции», — отметил Болибок.

Тем, кто переболел коронавирусом, спустя полгода есть смысл сделать прививку. Иммунизация повысит шансы избежать повторного заражения, а также поможет преодолеть посткоронавирусный синдром, добавил специалист.

На территории Санкт-Петербурга были выявлены три штамма коронавируса SARS-CoV-2: британская, африканская и северо-западная мутации. Появление иностранных вариантов заболевания связаны, в первую очередь, с поездками граждан за рубеж, сообщил замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

COVID-19 будет продолжать циркулировать и в следующем году. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».