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09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
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Врач Болибок объяснил россиянам, когда лучше всего привиться от COVID-19

Общество
Врач Болибок объяснил россиянам, когда лучше всего привиться от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 28 мая. Оптимальное время для прохождения иммунизации от коронавирусной инфекции назвал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Вакцинацию от COVID-19 лучше всего пройти сейчас, так как лето — пора отпусков и активного перемещения граждан. Поэтому жителям России следует заранее подумать о защите своего здоровья, рассказал медик в интервью радио Sputnik.

«Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции», — отметил Болибок.

Тем, кто переболел коронавирусом, спустя полгода есть смысл сделать прививку. Иммунизация повысит шансы избежать повторного заражения, а также поможет преодолеть посткоронавирусный синдром, добавил специалист.

На территории Санкт-Петербурга были выявлены три штамма коронавируса SARS-CoV-2: британская, африканская и северо-западная мутации. Появление иностранных вариантов заболевания связаны, в первую очередь, с поездками граждан за рубеж, сообщил замдиректора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

COVID-19 будет продолжать циркулировать и в следующем году. Такое мнение выразила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Любовь Козловская, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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вакцинация коронавирус болибок
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