Фестиваль «Нашествие» состоится под Серпуховом

Москва, 28 мая. Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году пройдет на территории рядом с деревней Глазово-2 городского округа Серпухов.

Площадка «Нашествия» будет разделена: установят две сцены. На мероприятии выступят более 80 исполнителей и групп, в том числе известные всем «Сплин», «Машина времени», «Алиса», «Крематорий» и Lumen. Закрывать фестиваль будут Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы».

В этом году «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа. Фестиваль всегда собирает большое количество поклонников рок-музыки. Лидер группы «Пилот» Илья Черт назвал «Нашествие» настоящим праздником для ценителей музыки.