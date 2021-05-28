Шоу «Слово против слова»: Вакцинация от COVID-19 — принуждать или уговаривать?

Обязательную вакцинацию ввели и тут же отменили в Якутии, ковидные паспорта уже действуют в Израиле и Венгрии, а отказавшиеся от вакцинации граждане самых разных стран рискуют стать невыездными.

Что же делать с лицами, нежелающими вакцинироваться? Можно ли ограничивать в правах на передвижение и получение услуг противников вакцинации? Насколько опасны отказ от вакцинации или принуждение к ней?

Об этом в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» поспорят:

— Александр Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

— Глеб Годунов, заместитель генерального директора по экономике ООО «Биопин Фарма».

Дебаты «Слово против слова» пройдут в прямом эфире в пятницу, 28 мая, в 15:00 на площадке Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем журналистов лично понаблюдать за ходом дебатов и задать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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