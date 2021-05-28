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28 мая 10:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
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Шоу «Слово против слова»: Вакцинация от COVID-19 — принуждать или уговаривать?

Общество
Шоу «Слово против слова»: Вакцинация от COVID-19 — принуждать или уговаривать?
Федеральное агентство новостей  / 

Обязательную вакцинацию ввели и тут же отменили в Якутии, ковидные паспорта уже действуют в Израиле и Венгрии, а отказавшиеся от вакцинации граждане самых разных стран рискуют стать невыездными.

Что же делать с лицами, нежелающими вакцинироваться? Можно ли ограничивать в правах на передвижение и получение услуг противников вакцинации? Насколько опасны отказ от вакцинации или принуждение к ней?

Об этом в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» поспорят:

— Александр Редько, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН);

— Глеб Годунов, заместитель генерального директора по экономике ООО «Биопин Фарма».

Дебаты «Слово против слова» пройдут в прямом эфире в пятницу, 28 мая, в 15:00 на площадке Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем журналистов лично понаблюдать за ходом дебатов и задать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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вакцинация covid-19 слово против слова
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