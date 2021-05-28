Диетолог назвала самый полезный для организма напиток

Москва, 28 мая. Вода является самым полезным напитком из-за свойства растворять водорастворимые токсины, которые вырабатываются нашим организмом.

Именно вода обеспечивает здоровый вывод из организма продуктов жизнедеятельности — пота, мочи, слезы и других, рассказала член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в беседе с изданием «Звезда».

Похожий эффект оказывает слабозаваренный зеленый чай. Кофе и крепкий чай, напротив, обладают мочегонными свойствами, поэтому после этих напитков нужно допить немного воды, чтобы компенсировать убыток. Также полезным может быть какао, но лишь в том случае, если он не из коробки, а сварен собственноручно, на молоке, из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара.

Недавно эндокринолог рассказала, как не навредить своему здоровью употреблением гормональных препаратов. По мнению специалистов, главное — принимать гормоны обдуманно.