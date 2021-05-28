США собираются избавиться от новых боевых кораблей

Вашингтон, 28 мая. Пентагон может отправить в утиль два новейших боевых корабля уже в ближайшее время, на них в Военно-морских силах США возлагали большие надежды.

Флот может отказаться от первых «литоральных боевых кораблей». По данным СМИ, 31 июля будет списан «Индепенденс» (LCS-2, USS Independence), 30 сентября на «резервную свалку» планируют отправить отправится «Фридом» (LCS-1, USS Freedom).

Корабли должны были стать первыми подобными судами в мире и полноценным карательным инструментом США. Но теперь они будут демонтированы на металлолом.

Ранее сообщалось, что расположенные в США верфи итальянской компании Fincantieri будут заняты строительством новых фрегатов. С корпорацией заключили контракт на 554 миллиона долларов. Сделка подразумевает строительство второго фрегата УРО класса Constellation для нужд Военно-морских сил США.