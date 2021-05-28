Центробанк России аннулировал лицензию «Заубер Банка»

Москва, 28 мая. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Заубер Банк», говорится в сообщении регулятора.

Кредитную организацию обвинили в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Причиной отзыва лицензии стали неоднократные нарушения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов кредитная организация занимала 227 место в банковской системе Российской Федерации. «Заубер Банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Ранее ЦБ РФ аннулировал лицензию у НКО «Красноярский краевой расчетный центр». Финансовая организация в большинстве своем вела «непрозрачные операции.