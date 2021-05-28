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новостей
09:59
Политика
Александр Лукашенко заявил о жизнеспособности СНГ
09:59
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в Сибирском федеральном округе
09:57
Армия
УВЗ начал создание опытных образцов робота «Штурм» для городских боев
09:56
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 28 мая, праздники, факты, люди
09:55
Армия
Британия отрицает инцидент с выдворением своего эсминца из российских вод возле Крыма
09:55
Происшествия
Житель Владивостока получил срок за убийство глухонемого сына сожительницы
09:55
Политика
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
09:54
Общество
В медиацентре «Патриот» обсудят, какие ограничения на гражданское оружие ждут россиян
09:52
Общество
Популярность образовательных программ вузов РФ выросла в полтора раза за три года
09:52
Политика
СМИ: разведка США располагает данными об источнике возникновения коронавируса
09:49
Происшествия
Спасатели Адыгеи уже 20 дней не могут найти пропавшего туриста
09:45
Общество
AirFrance снова отменила вывозной рейс из Франции в обход Белоруссии
09:40
Общество
Роспотребнадзор посоветовал перенесшим COVID-19 россиянам привиться спустя время
09:38
Политика
Светлана Тихановская встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд 31 мая
09:36
Общество
Сын Дмитрия Певцова погиб практически на глазах у Никиты Преснякова
09:33
Шоу-бизнес
Любовь Успенская похвасталась творческими успехами дочери
09:32
Общество
Сильные грозы и град ожидаются в Адыгее и на Кубани 29 и 30 мая
09:32
Политика
В МИД России выразили надежду на возвращение посла Антонова в Вашингтон
09:31
Армия
Названа дата спуска на воду военно-транспортного судна «Геннадий Дмитриев»
09:28
Политика
Кулеба назвал причину прекращения закупок электроэнергии у Белоруссии
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Юристы предложили внести поправки в КоАП, УПК и закон «О полиции»

  /   Обновлено: 28 мая 2021 10:00
Общество
Юристы предложили внести поправки в КоАП, УПК и закон «О полиции»
пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю  /  пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Москва, 28 мая. Группа известных российских юристов разработала проект поправок в УПК, КоАП, законы «О полиции» и «О страже», их авторы надеются защитить права россиян.

В одной из поправок предлагается закрепить право гражданина на юридическую помощь, сообщает «Коммерсантъ».

Другой законопроект касается УПК. Авторы поправок требуют признать полноценными доказательствами собранные защитой сведения, чтобы исправить обвинительный «перекос» кодекса. В УПК также предлагают прописать норму, которая допускает проникновение в жилище россиян без решения суда только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, когда «малейшее промедление грозит причинением вреда жизни и здоровью людей».

Эту же норму предлагают прописать в законе «О полиции». Кроме этого, авторы поправок требуют отменить цензуру переписки доверителя и защитника и разрешить последнему проносить копировальную, фото и видео технику на свидание.

Ранее Госдумой был одобрен в первом чтении закон о расширении полномочий правоохранительных органов. Суть самых обсуждаемых изменений — это наделение сотрудников полиции полномочиями проникать в помещения и вскрывать автомобили с целью задержания преступников и предотвращения преступлений.

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коап права граждан закон о полиции упк
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Все новости / Общество / Юристы предложили внести поправки в КоАП, УПК и закон «О полиции»
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