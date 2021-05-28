Юристы предложили внести поправки в КоАП, УПК и закон «О полиции»

Москва, 28 мая. Группа известных российских юристов разработала проект поправок в УПК, КоАП, законы «О полиции» и «О страже», их авторы надеются защитить права россиян.

В одной из поправок предлагается закрепить право гражданина на юридическую помощь, сообщает «Коммерсантъ».

Другой законопроект касается УПК. Авторы поправок требуют признать полноценными доказательствами собранные защитой сведения, чтобы исправить обвинительный «перекос» кодекса. В УПК также предлагают прописать норму, которая допускает проникновение в жилище россиян без решения суда только по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, когда «малейшее промедление грозит причинением вреда жизни и здоровью людей».

Эту же норму предлагают прописать в законе «О полиции». Кроме этого, авторы поправок требуют отменить цензуру переписки доверителя и защитника и разрешить последнему проносить копировальную, фото и видео технику на свидание.

Ранее Госдумой был одобрен в первом чтении закон о расширении полномочий правоохранительных органов. Суть самых обсуждаемых изменений — это наделение сотрудников полиции полномочиями проникать в помещения и вскрывать автомобили с целью задержания преступников и предотвращения преступлений.